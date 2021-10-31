Bloomberg: США и Япония высказали опасения после заявления Путина о ценах на нефть

«Администрация Байдена всё больше обеспокоена ростом цен на бензин, которые достигли семилетнего максимума», — цитирует РИА Новости текст публикации.

В связи с этими событиями Белый дом призывает ОПЕК+ в течение уже нескольких недель увеличивать добычу нефти.

Япония и Китай придерживаются аналогичной позиции, отмечает RT.

«Официальные лица США, Японии и Индии разговаривали между собой в частном порядке, а также обращались к... странам — экспортёрам нефти», — говорится в материале.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что спрос на нефть восстановится к концу 2022 года. Он также анонсировал министерскую встречу стран ОПЕК+, которая состоится 4 ноября. В повестке — план восстановления добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки.

