Bloomberg: США и Япония высказали опасения после заявления Путина о ценах на нефть

США, Япония и Индия высказали опасения после заявления президента России Владимира Путина о возможности роста цен на нефть до $100 за баррель, сообщает Bloomberg.

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«Администрация Байдена всё больше обеспокоена ростом цен на бензин, которые достигли семилетнего максимума», — цитирует РИА Новости текст публикации.

В связи с этими событиями Белый дом призывает ОПЕК+ в течение уже нескольких недель увеличивать добычу нефти.

Япония и Китай придерживаются аналогичной позиции, отмечает RT.

«Официальные лица США, Японии и Индии разговаривали между собой в частном порядке, а также обращались к... странам — экспортёрам нефти», — говорится в материале.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что спрос на нефть восстановится к концу 2022 года. Он также анонсировал министерскую встречу стран ОПЕК+, которая состоится 4 ноября. В повестке — план восстановления добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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