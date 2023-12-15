Bloomberg сообщил об «ужасной» картине экономического роста Китая
Экономическая активность Китая «ужасно» ослабевает, восстановлению экономики препятствует слабый спрос и кризис на рынке недвижимости, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков. Инвестиции в недвижимость в этом году упали на 9,4%.
Отмечается, что власти Китая сегодня как никогда столкнулись с необходимостью активизировать меры поддержки экономики.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что у Евросоюза имеется список компаний, способствующих обходу антироссийских санкций. По его словам, соответствующий документ был передан Пекину в рамках саммита ЕС - КНР.
До этого в МИД Японии заявили, что Токио расширит санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, а также внесёт в список третьи страны, которые, как утверждается, помогают обходить ограничения против Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru