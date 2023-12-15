Bloomberg сообщил об «ужасной» картине экономического роста Китая

Экономическая активность Китая «ужасно» ослабевает, восстановлению экономики препятствует слабый спрос и кризис на рынке недвижимости, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков. Инвестиции в недвижимость в этом году упали на 9,4%.

Отмечается, что власти Китая сегодня как никогда столкнулись с необходимостью активизировать меры поддержки экономики.