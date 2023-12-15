Bloomberg сообщил об «ужасной» картине экономического роста Китая

Экономическая активность Китая «ужасно» ослабевает, восстановлению экономики препятствует слабый спрос и кризис на рынке недвижимости, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков. Инвестиции в недвижимость в этом году упали на 9,4%.

Отмечается, что власти Китая сегодня как никогда столкнулись с необходимостью активизировать меры поддержки экономики.

FT: в Китае рекордные 8,5 млн человек не смогли выплачивать кредиты

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что у Евросоюза имеется список компаний, способствующих обходу антироссийских санкций. По его словам, соответствующий документ был передан Пекину в рамках саммита ЕС - КНР.

До этого в МИД Японии заявили, что Токио расширит санкции в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, а также внесёт в список третьи страны, которые, как утверждается, помогают обходить ограничения против Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НедвижимостьЭкономикаКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры