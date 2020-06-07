Bloomberg сообщает о росте цен на нефть из Саудовской Аравии

Саудовская Аравия увеличила цены на экспорт нефти в июле после заседания министров стран ОПЕК +. Такую информаци опубликовало агентство Bloomberg на основании списка расценок национальной нефтяной компании Saudi Aramco, который оказался в распоряжении журналистов.

Отмечается, что легкая нефть из Саудовской Аравии для азиатских рынков подорожает на 6,10 доллара за баррель. Диапазон роста нефти от Saudi Aramco в июле составит от 5,6 до 7,3 долларов за баррель.

Аналитик рассказал о нестабильном росте нефти

По данным Bloomberg, эксперты рассчитывали на более скромный рост цены на энергоноситель -до 4 долларов за баррель при скидках от 0,8 до 1,9 доллара за баррель.

Напомним, накануне состоялась встреча министров стран, входящих в ОПЕК+. Они продлили действие майских квот добычи нефти, выразившееся в беспрецедентном ее сокращении, до конца июля. Страны, которые еще не снизили добычу нефти до необходимого уровня, компенсируют эту разницу в июле-сентябре.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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