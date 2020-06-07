Bloomberg сообщает о росте цен на нефть из Саудовской Аравии

Саудовская Аравия увеличила цены на экспорт нефти в июле после заседания министров стран ОПЕК +. Такую информаци опубликовало агентство Bloomberg на основании списка расценок национальной нефтяной компании Saudi Aramco, который оказался в распоряжении журналистов.

Отмечается, что легкая нефть из Саудовской Аравии для азиатских рынков подорожает на 6,10 доллара за баррель. Диапазон роста нефти от Saudi Aramco в июле составит от 5,6 до 7,3 долларов за баррель.