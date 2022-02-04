Bloomberg: Россия отгородилась «финансовой крепостью» от западных санкций

В статье говорится, что российским властям удалось нарастить резервы, свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик, а также добиться профицита бюджета.

Также Россия стремится снизить зависимость от доллара, переведя как сбережения, так и внешнеторговые расчеты в другие валюты, в том числе в евро и юань.

Рост экономики смогут остановить только самые экстремальные санкции.

Курс рубля недооценен из-за геополитических рисков, хотя не столь сильно, как считают некоторые экономисты, подтвердил главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

