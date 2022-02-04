Bloomberg: Россия отгородилась «финансовой крепостью» от западных санкций

За последние годы Россия смогла выстроить «финансовую крепость», благодаря которой страна сможет пережить новые западные санкции без особых потерь. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что санкции, которые США и ЕС грозятся ввести в случае обострения ситуации на Украине, способны повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию, однако не смогут привести к падению показателей, как в 2014 году.

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В статье говорится, что российским властям удалось нарастить резервы, свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик, а также добиться профицита бюджета.

Также Россия стремится снизить зависимость от доллара, переведя как сбережения, так и внешнеторговые расчеты в другие валюты, в том числе в евро и юань.

Рост экономики смогут остановить только самые экстремальные санкции.

Курс рубля недооценен из-за геополитических рисков, хотя не столь сильно, как считают некоторые экономисты, подтвердил главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции США
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