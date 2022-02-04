Нефть Brent подорожала до $92 впервые с 2014 года

Цена на нефть марки Brent превысила $92 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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По состоянию на 11:51 мск стоимость апрельского фьючерса на североморское сырье прибавила 1,08%, составив $92,09 за баррель.

В последний раз баррель нефти Brent стоил дороже $92 в октябре 2014 года.

Ранее фьючерсы на сырье Brent с поставкой в апреле выросли до $91,08 за баррель.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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