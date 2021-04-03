Bloomberg: Российская экономика восстанавливается
Экономика России восстанавливается после пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, российская экономика по сравнению с другими странами пострадала меньше из-за более мягких коронавирусных ограничений и отсутствия повторного общенационального карантина.
Однако Bloomberg считает, что рост мировых цен на продовольствие и последующее ослабление рубля спровоцировали инфляцию, из-за чего Центробанк впервые с 2018 года повысил ключевую ставку.
«После удивительно небольшого падения в 2020 году восстановление экономики набирает ход, подпитываемое замедлением пандемии, прогрессом вакцинации и высокими ценами на нефть. При этом вирус остается угрозой», — заявил эксперт по экономике Скотт Джонсон.
Как отметил специалист, ВВП может вернуться к докризисным показателям в конце текущего года, однако «возвращения к нормальности» пока не ожидается.
Согласно прогнозам Всемирного банка, российская экономика выйдет на устойчивое восстановление благодаря масштабной вакцинации от COVID-19. Ожидается, что в 2021-2022 годах ВВП страны вырастет на 2,6 и 3%, а уровень бедность снизится до докризисных показателей.
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