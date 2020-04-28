Bloomberg предупредил о грядущем дефиците российского зерна в мире

Российская пшеница может оказаться в дефиците, так как покупатели зерна по всему миру стремятся создать большие запасы на фоне пандемии коронавируса. В результате поставок не хватает уже сейчас, сообщает Bloomberg.

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Ранее Минсельхоз России ввел квоты на экспорт пшеницы. Предполагалось, что до конца июня из страны вывезут не больше 7 миллионов тонн, однако все эти объемы были скуплены уже к 26 апреля.

Экспорт зерна ограничили и другие крупные производители, в результате, как отмечает агентство, мир может столкнуться с серьезным дефицитом продовольствия.

В частности, пострадать могут Турция и Египет — они скупали российскую пшеницу, пока это было возможно.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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