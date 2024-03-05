Bloomberg: нефтегазовые доходы РФ выросли из-за снижения дисконта

Согласно расчетам агентства, в феврале на доходы от налогов на нефть и нефтепродукты пришлось 84% нефтегазовых поступлений в бюджет РФ.

Журналисты обратили внимание на снижение дисконта на российское «черное золото» на мировом рынке. Размер налога рассчитан исходя из средней цены Urals в $65 за баррель, при этом годом ранее цена составляла $50.

По данным Министерства финансов РФ, нефтегазовые доходы России в феврале 2024 года выросли на 80% в годовом выражении.

Ранее вице-премьер России Александр Новак объявил о решении Москвы дополнительно сократить добычу нефти на 471 тысячу баррелей в сутки. Экспорт составит 121 тысячу баррелей, передает «Радиоточка НСН».

