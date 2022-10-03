Bloomberg: морские поставки российской нефти в Европу резко упали
Европейские и азиатские покупатели резко снизили закупки российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.
По данным агентства, в сентябре поставки упали на 57% по сравнению с февральскими данными. Так, в период с 19 по 25 февраля Евросоюз и Великобритания приобретали в среднем 1,54 млн баррелей в сутки, тогда как за неделю с 24 по 30 сентября только 660 тысяч баррелей в день.
Что касается поставок в Китай, Индию и Турцию, то в июне экспорт российской нефти достиг рекордной отметки в 2,2 млн баррелей, а в сентябре снизился на 350 тысяч баррелей в день.
Ранее эксперты отрасли заявили, что Россия рискует потерять до 120 млрд долларов в год из-за скидок на нефть и санкций, при этом доходы бюджета страны могут упасть вдвое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru