Bloomberg: морские поставки российской нефти в Европу резко упали

По данным агентства, в сентябре поставки упали на 57% по сравнению с февральскими данными. Так, в период с 19 по 25 февраля Евросоюз и Великобритания приобретали в среднем 1,54 млн баррелей в сутки, тогда как за неделю с 24 по 30 сентября только 660 тысяч баррелей в день.

Что касается поставок в Китай, Индию и Турцию, то в июне экспорт российской нефти достиг рекордной отметки в 2,2 млн баррелей, а в сентябре снизился на 350 тысяч баррелей в день.

Ранее эксперты отрасли заявили, что Россия рискует потерять до 120 млрд долларов в год из-за скидок на нефть и санкций, при этом доходы бюджета страны могут упасть вдвое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

