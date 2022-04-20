Bloomberg: Израиль добавил юани к резервам на сумму 206 млрд долларов

Центральный банк Израиля впервые добавил в корзину китайский юань на сумму более 200 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что израильский Центробанк внес самые большие изменения в распределение резервов за более чем десятилетие.

По данным издания, Израиль движется к сокращению ассигнований на доллар и евро, добавляя в свою корзину канадскую, австралийскую, японскую и китайскую валюты.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Демьянчук
ТЕГИ:ИзраильЮань
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