Возгорание произошло в колонии строгого режима в Соликамске
Пожар произошел в лесопильном цехе исправительной колонии №1 в Соликамске. Об этом сообщило управление Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю.
«Десятого июля в 11.30 в ГУФСИН... поступила информация о том, что в лесопильном цехе на территории исправительной колонии №1 произошло возгорание», - отмечается в сообщении.
Во время ЧП производственные работы в помещении не производились. Никто из сотрудников и осужденных не пострадал. Пожар в настоящее время ликвидирован.
По данным экстренных служб, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
Ранее пожар произошел на одном из предприятий Котовска Тамбовской области, в результате погибли три человека, пишет «Свободная пресса».
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