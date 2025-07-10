Возгорание произошло в колонии строгого режима в Соликамске

Пожар произошел в лесопильном цехе исправительной колонии №1 в Соликамске. Об этом сообщило управление Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю.

«Десятого июля в 11.30 в ГУФСИН... поступила информация о том, что в лесопильном цехе на территории исправительной колонии №1 произошло возгорание», - отмечается в сообщении.

Во время ЧП производственные работы в помещении не производились. Никто из сотрудников и осужденных не пострадал. Пожар в настоящее время ликвидирован.

По данным экстренных служб, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Ранее пожар произошел на одном из предприятий Котовска Тамбовской области, в результате погибли три человека, пишет «Свободная пресса».

