Bloomberg: Азия впервые обогнала Европу по объему закупок нефти у России
Азия в апреле 2022 года впервые купила у России больше нефти, чем Европа, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
По данным компании, это объясняется отказом ряда европейских стран от импорта российского топлива из-за ситуации на Украине, в следствие чего в мае этот разрыв увеличился. Отмечается, что больше всего нефти у РФ приобрели Китай и Индия.
В Kpler добавили, что объём нефти, который Россия поставляет морским путем, достиг рекордных показателей. По состоянию на 26 мая танкеры перевозили около 57 млн баррелей нефти сорта Urals и около 7,3 млн - сорта ESPO, против 19 млн и 5,7 млн баррелей, соответственно, в феврале 2022 года.
Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Россиия в настоящий момент в поставках нефти и газа ориентируется на Китай и Индию, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 619 / сут.
Умерли
379 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 064 / сут.
- Хоккейные сборные России и Белоруссии отстранили от чемпионата мира 2023 года
- Путин подписал указ о временном порядке расчётов с правообладателями
- Кипелов ответил на заявления Шевчука о родине
- «Практически агрессия». Путин оценил давление со стороны недружественных стран
- Комментатор Казанский дал прогноз на финал Лиги чемпионов
- Bloomberg: Азия впервые обогнала Европу по объему закупок нефти у России
- Мишустин заявил о возвращении в Россию большинства уезжавших IT-специалистов
- Слуцкий допустил отмену ЕГЭ после отказа от Болонской системы
- Минсельхоз: Россия не снимет запрет на экспорт подсолнечника
- Песков оценил идею Джонсона создать военный альянс с Киевом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru