Bloomberg: Азия впервые обогнала Европу по объему закупок нефти у России

По данным компании, это объясняется отказом ряда европейских стран от импорта российского топлива из-за ситуации на Украине, в следствие чего в мае этот разрыв увеличился. Отмечается, что больше всего нефти у РФ приобрели Китай и Индия.

В Kpler добавили, что объём нефти, который Россия поставляет морским путем, достиг рекордных показателей. По состоянию на 26 мая танкеры перевозили около 57 млн баррелей нефти сорта Urals и около 7,3 млн - сорта ESPO, против 19 млн и 5,7 млн баррелей, соответственно, в феврале 2022 года.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Россиия в настоящий момент в поставках нефти и газа ориентируется на Китай и Индию, сообщает RT.

