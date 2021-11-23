Бизнесмены попросили 100 млрд рублей на поддержку непродовольственной розницы

Бизнесмены попросили министерство финансов выделить 100 миллиардов рублей на поддержку непродовольственной розницы, а также торговых и торгово-развлекательных центров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо президента бизнес-объединения «Опора России» Александра Калинина в министерство финансов РФ.

В организации подчеркнули, что в 2021 году поддержка региональных бизнесменов данных сфер почти не осуществлялась. По словам Калинина, это было связано с выпадением доходов бюджетов в субъектах РФ.

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При этом в «Опоре России» предложили стимулировать непродовольственную торговлю и торговые центры различными мерами поддержки, в том числе и налоговыми.

Ранее правительством РФ было введено две дополнительные меры поддержки бизнеса: единовременные субсидии в размере МРОТ на одного сотрудника и возобновление кредитования под 3% годовых для пострадавших предприятий.

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ФОТО: РИА Новости
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