Бизнесмены попросили 100 млрд рублей на поддержку непродовольственной розницы

Бизнесмены попросили министерство финансов выделить 100 миллиардов рублей на поддержку непродовольственной розницы, а также торговых и торгово-развлекательных центров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо президента бизнес-объединения «Опора России» Александра Калинина в министерство финансов РФ.

В организации подчеркнули, что в 2021 году поддержка региональных бизнесменов данных сфер почти не осуществлялась. По словам Калинина, это было связано с выпадением доходов бюджетов в субъектах РФ.