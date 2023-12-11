Бизнес за 10 лет выкупил у Москвы 8 тысяч помещений в рассрочку
Почти восемь тысяч арендованных единиц недвижимости выкупили в рассрочку у города представители малого и среднего предпринимательства за последние 10 лет. Совокупная площадью объектов составила 1,6 миллиона квадратных метров. Такую статистику обнародовал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он напомнил, что субъекты МСП имеют право преимущественного выкупа арендуемых помещений.
«Оплатить сделку они могут как единовременно, так и воспользовавшись рассрочкой на срок от пяти до семи лет. Этот вариант особенно популярен: его выбирают более 96% арендаторов. Из более чем восьми тысяч объектов недвижимости, выкупленных по преимущественному праву с 2013 года, свыше 7,7 тысячи приобретены в рассрочку. Их площадь составила 1,6 млн кв метров», – рассказал заммэра.
Городскую недвижимость представители малого и среднего бизнеса могут выкупить, если арендуют её не менее двух лет. Они также должны быть включены в соответствующий реестр субъектов СМП. Для помещений, которые были реализованы на специализированных аукционах, недвижимость не менее пяти лет должна находиться в перечне объектов, предназначенных для использования малым и средним бизнесом.
В случае выкупа в рассрочку арендатор становится собственником имущества, однако объект недвижимости остаётся в залоге у Департамента городского имущества до полной оплаты. По словам главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, стабильно повышенным спросом пользуется недвижимость в центре мегаполиса.
«Это объясняется высокой деловой и туристической активностью. За последние 10 лет в Центральном административном округе выкуплено в рассрочку почти 2,1 тысяча объектов площадью почти 438 тысяч квадратных метров. В этих зданиях и помещениях открываются кафе, магазины, гостиницы, выставочные залы, парикмахерские», - рассказал Гаман.
Он пояснил, что рассрочка оплаты сделки на несколько лет даёт возможность предпринимателям сократить финансовую нагрузку и направить средства на развитие бизнеса.
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