Бизнес-омбудсмен рассказал о войне с ЦБ

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в эфире НСН рассказал, какая война была у российского бизнеса с Центробанком во время кризиса 2014 года.

Экономисты прогнозируют, что Банк России 24 июля снизит ставку до нового исторического минимума, хотя и спорят, на сколько.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в эфире НСН одобрил данную новость, вспомнив о войне бизнесменов с Центральным банком во время кризиса 2014 года.

Кризис заставил банки в России сокращать число одобренных заявок на кредит

«Всячески приветствую. Знаете, у нас была такая война с Центробанком раньше, потому что во время кризиса 2014 года ЦБ поднял за один день ставку на 17 процентов, тем самым, убив экономический рост. Тогда я разговаривал с Эльвирой Набиуллиной, но мне так и не удалось ее уговорить. Дело в том, что все страны, когда идет кризис, уменьшают процентную ставку. У нас же пошли по другому пути, чтобы сохранить рубль и бороться на валютном рынке, но это было неправильно. Поэтому очень рады, что в этот раз, к сожалению, часто кризисы у нас случаются, Центральный банк повел себя совершенно по-другому», – сказал он.

Кроме того, Титов в эксклюзивном интервью НСН отметил, что согласен со многими вещами, которые премьер-министр Михаил Мишустин озвучил накануне в рамках отчета о работе правительства, однако, по мнению бизнес-омбудсмена, есть над чем еще работать и что развивать.

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ТЕГИ:ЭкономикаБорис ТитовЦентробанк
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