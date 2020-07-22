Бизнес-омбудсмен рассказал о войне с ЦБ

«Всячески приветствую. Знаете, у нас была такая война с Центробанком раньше, потому что во время кризиса 2014 года ЦБ поднял за один день ставку на 17 процентов, тем самым, убив экономический рост. Тогда я разговаривал с Эльвирой Набиуллиной, но мне так и не удалось ее уговорить. Дело в том, что все страны, когда идет кризис, уменьшают процентную ставку. У нас же пошли по другому пути, чтобы сохранить рубль и бороться на валютном рынке, но это было неправильно. Поэтому очень рады, что в этот раз, к сожалению, часто кризисы у нас случаются, Центральный банк повел себя совершенно по-другому», – сказал он.

Кроме того, Титов в эксклюзивном интервью НСН отметил, что согласен со многими вещами, которые премьер-министр Михаил Мишустин озвучил накануне в рамках отчета о работе правительства, однако, по мнению бизнес-омбудсмена, есть над чем еще работать и что развивать.

