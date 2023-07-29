Бизнес-компании смогут получать статус резидентов ОЭЗ в 3 раза быстрее

Теперь инвесторам для получения статуса резидента потребуется вместо бизнес-планов представить краткий паспорт проекта и финансовую модель реализации проекта.



«Вводим механизм поддержки импортозамещения и промышленной кооперации в ОЭЗ – договор о совместном производстве продукции. Его заключение позволит инвесторам еще быстрее получать статус резидента – за 5 дней вместо 15. Также в рамках договора будут освобождены от НДС поставщики, реализующие продукцию в ОЭЗ с применением свободной таможенной зоны»,- отметил замминистра.

В разработке документа участвовало Правительство Москвы. Авторы законопроекта создавали механизм, позволяющий стимулировать дополнительное развитие ОЭЗ без ,административных преград и барьеров.

«Поправки позволяют достаточно быстро вводить новых резидентов и запускать новые высокотехнологичные производства», - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он также подчеркнул, что законопроект конкретизирует условия соглашения о ведении деятельности резидентов ОЭЗ и дают возможность одностороннего расторжения договора с компаниями в связи с их недобросовестными действиями.

