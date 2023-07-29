Бизнес-компании смогут получать статус резидентов ОЭЗ в 3 раза быстрее
Оформление статуса резидента Особой экономической зоны (ОЭЗ) сократится с 40 дней до 15. Такой порядок предусматривает одобренный Советом Федерации законопроект для комплексного и системного совершенствования механизма особых экономических зон (ОЭЗ), рассказал на пленарном заседании СФ заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.
Теперь инвесторам для получения статуса резидента потребуется вместо бизнес-планов представить краткий паспорт проекта и финансовую модель реализации проекта.
«Вводим механизм поддержки импортозамещения и промышленной кооперации в ОЭЗ – договор о совместном производстве продукции. Его заключение позволит инвесторам еще быстрее получать статус резидента – за 5 дней вместо 15. Также в рамках договора будут освобождены от НДС поставщики, реализующие продукцию в ОЭЗ с применением свободной таможенной зоны»,- отметил замминистра.
В разработке документа участвовало Правительство Москвы. Авторы законопроекта создавали механизм, позволяющий стимулировать дополнительное развитие ОЭЗ без ,административных преград и барьеров.
«Поправки позволяют достаточно быстро вводить новых резидентов и запускать новые высокотехнологичные производства», - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Он также подчеркнул, что законопроект конкретизирует условия соглашения о ведении деятельности резидентов ОЭЗ и дают возможность одностороннего расторжения договора с компаниями в связи с их недобросовестными действиями.
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