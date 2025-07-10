СМИ: США возобновили поставки снарядов и ракет Киеву

Американские власти возобновили поставки Киеву артиллерийских снарядов и мобильных ракетных установок, сообщает Reuters.

СМИ: США могут возобновить поставки оружия Украине после встречи в Риме

По словам собеседников агентства, Украина теперь получает 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты к реактивной артиллерии GMLRS.

При этом неизвестно, сколько именно оружия было отправлено и была ли поставка выполнена полностью. Отмечается, что новые поставки не означают каких-либо изменений в политике администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому немедленно отправить на Украину 10 батарей ПВО Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:ОружиеСШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры