СМИ: США возобновили поставки снарядов и ракет Киеву
Американские власти возобновили поставки Киеву артиллерийских снарядов и мобильных ракетных установок, сообщает Reuters.
По словам собеседников агентства, Украина теперь получает 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и ракеты к реактивной артиллерии GMLRS.
При этом неизвестно, сколько именно оружия было отправлено и была ли поставка выполнена полностью. Отмечается, что новые поставки не означают каких-либо изменений в политике администрации президента США Дональда Трампа.
Ранее Трамп пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому немедленно отправить на Украину 10 батарей ПВО Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: США возобновили поставки снарядов и ракет Киеву
- Назван способ увеличить пенсию почти в 1,5 раза
- СМИ: Трамп поддержит антироссийские санкции, если получит право их снять
- Дуда пригрозил закрыть хаб для оказания военной помощи Киеву
- Адвокат: Платная учеба в Йеле может грозить уголовным наказанием
- По запросу США: Во Франции задержан российский баскетболист Касаткин
- В Польше назвали Балтику внутренним морем НАТО
- Выдавать ипотеку по месту регистрации могут начать с 2026 года
- СМИ: Бык из Цапков погиб на СВО
- Фигурист Гартунг признался, что скучает по Москве после переезда в Германию