Биткоин снова обновил исторический максимум
Биткоин снова обновил исторический максимум и теперь за единицу цифровой валюты дают 48 399 долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
В нынешний вторник стоимость биткоина выросла более чем на 20% и также превышала отметку в 48 тысяч долларов.
Вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов рассказал в эфире НСН, чем обусловлен рост биткоина и почему этого стоит опасаться, а также посоветовал не рассматривать криптовалюты как актив для инвестирования.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 038 / сут.
Умерли
78 687+553 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+21 961 / сут.
- Роскомнадзор составит восемь протоколов на соцсети за призывы к протестам
- Спецслужбы Белоруссии сообщили о готовящихся терактах в стране
- Создатели «Спутник V» заявили, что в составе вакцины нет запретных для мусульман компонентов
- МИД РФ предостерег ЕС от новых санкций
- В Венгрии началась вакцинация «Спутником V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru