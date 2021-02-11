Биткоин снова обновил исторический максимум и теперь за единицу цифровой валюты дают 48 399 долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

В нынешний вторник стоимость биткоина выросла более чем на 20% и также превышала отметку в 48 тысяч долларов.

Вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов рассказал в эфире НСН, чем обусловлен рост биткоина и почему этого стоит опасаться, а также посоветовал не рассматривать криптовалюты как актив для инвестирования.



