Биткоин рухнул на бирже почти на 10 процентов

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия однозначно не готова признавать биткоин официальным платежным средством. Он пояснил, что биткоин — «квазивалюта», приравнивание которой к денежным инструментам принесет лишь вред финансовой и экономической системе страны.



