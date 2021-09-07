Биткоин рухнул на бирже почти на 10 процентов

Биткойн в ходе торгов во вторник снижался до 45,97 тыс. долларов (-11,1%). Об этом говорят данные площадки на 18:10 мск.

Согласно данным на 18:24 мск, курс биткойна находился на уровне 46,783 тыс. долларов (-9,41%).

В правительстве Камчатского края пытались майнить криптовалюту

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия однозначно не готова признавать биткоин официальным платежным средством. Он пояснил, что биткоин — «квазивалюта», приравнивание которой к денежным инструментам принесет лишь вред финансовой и экономической системе страны.


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ФОТО: РИА Новости
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