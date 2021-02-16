Биткоин превысил 50 тысяч долларов и обновил исторический максимум

В 15:30 мск cтоимость этой криптовалюты достигла 50 159 долларов, передает RT.

Цена на биткоины начала стремительно расти с 8 февраля, когда компания Илона Маска Tesla заявила, что собирается инвестировать в криптовалюту 1,5 млрд долларов. Вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов рассказал в эфире НСН, почему этого стоит опасаться.

