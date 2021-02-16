Биткоин превысил 50 тысяч долларов и обновил исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку в 50 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на сайте CoinDesk.

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В 15:30 мск cтоимость этой криптовалюты достигла 50 159 долларов, передает RT.

Цена на биткоины начала стремительно расти с 8 февраля, когда компания Илона Маска Tesla заявила, что собирается инвестировать в криптовалюту 1,5 млрд долларов. Вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов рассказал в эфире НСН, почему этого стоит опасаться.

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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
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