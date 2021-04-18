Биткоин потерял почти 12% цены после рекордного роста
Цена биткоина упала почти на 12% после рекордного роста на текущей неделе и составила около 55 тысяч долларов. Таковы данные торгов.
Так, по данным портала CoinMarketCap, который аккумулирует сведения более чем по 20 биржам и высчитывает среднюю цену биткоина, она снижалась на 11,94% за последние сутки и упала до 54 916 долларов - по состоянию на 12:57 (мск).
В соответствии с результатами торгов на крупнейшей бирже Binance, торгующей криптовалютами, биткоин дешевел на 10,82% - до 55 032 долларов.
Напомним, в среду, 14 апреля, биткоин установил на бирже Binance очередной исторический рекорд и торговался на уровне 64,85 тысячи долларов.
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