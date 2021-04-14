Курс биткойна перевалил за $64 тысячи
Курс биткойна в среду поднялся выше 64 тысячи долларов, передает «Интерфакс».
Курс достигал в моменте 64,788 тысячи долларов за биткойн.
Рост биткоина происходит в преддверии IPO оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи Coinbase Global Inc, она выйдет на открытый рынок 14 апреля, на бирже Nasdaq стартовая цена размещения зафиксирована на уровне 250 долларов за акцию, то есть стоимость самой биржи оценена в 65 млрд долларов. Для сравнения, капитализация самой Nasdaq оценена в 26 млрд долларов.
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