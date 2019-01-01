Биткоин пошел в рост

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Предложения по расширению полномочий инспекторов ГИБДД обнародовало МВД России Эксперт: у дорожной полиции и так слишком много прав Госдума: инициативу нужно подвергнуть антикоррупционной экспертизе При чем здесь безопасность на дорогах?

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