Экономика
Стоимость самой популярной в мире криптовалюты - биткоина - в ночь на 22 июня впервые с мая прошлого года преодолела отметку в 10 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.
Биткоин пошел в рост
22 июня08:33
Стоимость самой популярной в мире криптовалюты - биткоина - в ночь на 22 июня впервые с мая прошлого года преодолела отметку в 10 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.
По мнению экспертов и аналитиков, росту биткоина на биржах способствовало сообщение о том, что социальная сеть Facebook заявила о создании собственной криптовалюты Libra.
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ФОТО: flickr/Zach Copley
ТЕГИ:Биткоин
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