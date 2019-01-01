Экономика

Биткоин пошел в рост

22 июня08:33

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты - биткоина - в ночь на 22 июня впервые с мая прошлого года преодолела отметку в 10 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.

По мнению экспертов и аналитиков, росту биткоина на биржах способствовало сообщение о том, что социальная сеть Facebook заявила о создании собственной криптовалюты Libra.

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ФОТО: flickr/Zach Copley
ТЕГИ:Биткоин