Биткоин подорожал до рекордных 69 тысяч долларов

По данным площадки на 18:03 мск 5 марта криптовалюта дорожала на 8,52%, поднявшись до рекордных 69 031 долларов. До этого момента максимальная стоимость биткоина была зафиксирована в ноябре 2021 года - 67 549,14 долларов.

В 18:30 мск 5 марта биткойн подешевел до 67,3 тысячи долларов.

Ранее президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин рассказал «Радиоточке НСН», что в 2024 году биткоин пробьет отметку в 90 тысяч долларов.

