Биткоин подорожал до рекордных 69 тысяч долларов
5 марта 202418:51
Стоимость биткоина на бирже Binance впервые достигла отметки в 69 тысяч долларов.
По данным площадки на 18:03 мск 5 марта криптовалюта дорожала на 8,52%, поднявшись до рекордных 69 031 долларов. До этого момента максимальная стоимость биткоина была зафиксирована в ноябре 2021 года - 67 549,14 долларов.
В 18:30 мск 5 марта биткойн подешевел до 67,3 тысячи долларов.
Ранее президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин рассказал «Радиоточке НСН», что в 2024 году биткоин пробьет отметку в 90 тысяч долларов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru