Биткоин подешевел до 31 тысячи долларов

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии упала более чем в два раза с исторического максимума, сообщает ТАСС.

В середине апреля криптовалюта установила рекорд - за один биткоин давали 64 854 долларов США. Однако затем курс обрушился и 19 мая на бирже Binance стоимость составила 31,4 тысячи долларов (по состоянию на 16:13 по московскому времени), а самая низкая цена за сутки достигала 30 201 доллара.

Эксперты считают, что главной причиной обвала биткоина стал озвученный центробанком Китая запрет финансовым учреждениям и компаниям страны оказывать услуги, связанные с криптовалютой, сообщает RT.

