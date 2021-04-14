Биткоин побил очередной рекорд и вырос до $64 тысяч

По данным портала «Финам», на 08:00 мск цена биткоина составляла 64344 долларов за единицу.

Накануне криптовалюта дважды побила исторический рекорд, взлетев до 62 394 долларов, а позже — до 63 088 долларов.

Между тем, блокчейн-консультант, сооснователь проектов UniDAO и Solomonic Денис Смирнов в беседе с RT предположил, что спрос на биткоин будет продолжаться в течение какого-то времени, однако курс криптовалюты ожидает коррекция.

