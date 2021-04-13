Биткоин впервые подорожал до 63 тысяч долларов
Цена биткойна второй раз за несколько часов обновила исторический максимум, сообщает портал CoinDesk.
По данным площадки на 12:51 по московскому времени, стоимость криптовалюты в ходе торговой сессии выросла на 4,64% и впервые достигла отметки в 63 088 доларов США
Ранее 13 апреля цена криптовалюты впервые превысила 62 тысячи долларов. В 11:21 по московскому времени за один биткоин давали 62 394 долларов.
Блокчейн-консультант, сооснователь проектов UniDAO и Solomonic Денис Смирнов предположил, что спрос на биткоин в течение какого-то времени будет продолжаться, сообщает RT. При этом он отметил, что постоянного роста без коррекции не бывает.
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