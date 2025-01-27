Биржевые цены на кофе арабика превысили 7800 долларов за тонну
Биржевые цены на арабику в понедельник выросли до нового рекорда и превысили отметку в 7,8 тысячи долларов за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14:21 мск, стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика росла на 0,5%, до 3,493 доллара за фунт. До этого в ходе торгов показатель поднялся максимально до рекордных 3,5535 доллара за фунт, или почти 7 834 долларов за тонну.
Стоимость арабики с начала года выросла почти на 10% после в целом стабильной динамики декабря.
Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с НСН сообщил, что значительный рост стоимости кофе связан с дорогим сырьем, колебанием курса валют и высокими ставками по кредитам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru