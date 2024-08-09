Биржевые цены на какао-бобы за неделю выросли на 18%

Биржевая стоимость какао-бобов с 5 августа выросла на 18%, следует из данных ICE Futures.

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Уточняется, что в понедельник 5 августа стоимость фьючерса на какао составляла $7520. При этом уже к 9 августа она поднялась до $9 тысячи.

Ранее основатель Andurand Capital Management Пьер Андюран сообщал, что мировые запасы какао могут иссякнуть на фоне нестабильной погоды. В этом случае фьючерсы на какао могут подскочить более чем до 20 тысяч долларов уже до конца 2024 года.

В конце июля сообщалось, что стоимость фьючерсов на какао снизилась на 4,4%, что стало самым низким уровнем с марта 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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