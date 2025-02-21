Биржевые цены на какао-бобы упали на тысячу долларов за день

Биржевые цены на какао-бобы в пятницу теряют 10% стоимости и сократились уже на одну тысячу долларов за сутки, до 9 тысяч долларов за тонну. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

По состоянию на 18.23 мск стоимость мартовского фьючерса на какао-бобы падала на 9,94%, до 9 074 долларов за тонну, что примерно на тысячу долларов меньше уровня прошлого закрытия в 10 075 долларов.

Последний раз сравнительно сильное падение фьючерсы на какао-бобы пережили в конце декабря прошлого года. Так, 26 и 27 декабря снижение цен составило по тысяче долларов в день. Уже 30 декабря потери были в основном отыграны.

Ранее генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий в разговоре с НСН заявил, что сильнее всего подорожают молочные продукты, содержащие какао и молочный жир, а на товары из натурального молока цена будет самой низкой, передает «Радиоточка НСН».

