Биржевые цены на какао-бобы упали на тысячу долларов за день
Биржевые цены на какао-бобы в пятницу теряют 10% стоимости и сократились уже на одну тысячу долларов за сутки, до 9 тысяч долларов за тонну. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
По состоянию на 18.23 мск стоимость мартовского фьючерса на какао-бобы падала на 9,94%, до 9 074 долларов за тонну, что примерно на тысячу долларов меньше уровня прошлого закрытия в 10 075 долларов.
Последний раз сравнительно сильное падение фьючерсы на какао-бобы пережили в конце декабря прошлого года. Так, 26 и 27 декабря снижение цен составило по тысяче долларов в день. Уже 30 декабря потери были в основном отыграны.
Ранее генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий в разговоре с НСН заявил, что сильнее всего подорожают молочные продукты, содержащие какао и молочный жир, а на товары из натурального молока цена будет самой низкой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru