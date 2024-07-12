Биржевые цены на бензин поднялись до максимума с сентября

Стоимость тонны бензина сорта Аи-95 поднялась выше 70 тысяч рублей, свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Это рекордный показатель для бензина с сентября прошлого года. Так, за последние сутки тонна подорожала на 1,26%, а за последний месяц — более чем на четверть.

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До этого вернуть запрет на экспорт бензина из России призвали правительство РФ в Федеральной антимонопольной службе. В пресс-службе ФАС пояснили, что продление, введенного ранее временного разрешения на поставки за границу, которое действует до конца июля, сейчас не обсуждается.

Как подчеркивается, запрет экспорта бензина позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, связанного, в том числе, с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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