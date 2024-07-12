Биржевые цены на бензин поднялись до максимума с сентября

До этого вернуть запрет на экспорт бензина из России призвали правительство РФ в Федеральной антимонопольной службе. В пресс-службе ФАС пояснили, что продление, введенного ранее временного разрешения на поставки за границу, которое действует до конца июля, сейчас не обсуждается.

Как подчеркивается, запрет экспорта бензина позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, связанного, в том числе, с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, передает «Радиоточка НСН».

