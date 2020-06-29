Биржевые цены на бензин АИ-95 снова побили рекорд

По итогам торгов 29 июня цена с поставкой в Европейской части РФ по национальному индексу достигла 58,174 рублей за тонну. Это на 0,4 процента больше предыдущего показателя — тоже рекордного.



В последнее время стоимость АИ-95 неоднократно обновляла исторические максимумы — это происходило 17 и 18 июня, а также 26 июня. Предыдущие рекордные значения фиксировались в июне 2018 года.



Биржевые цены на 95-й бензин начали рост в мае 2020 года. Эксперты связывают рост цен со снижением спроса из-за ограничительных мер в период пандемии. В этой связи Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку топливного рынка, передает телеканал «360».

