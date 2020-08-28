Биржевой курс доллара снижается к рублю
28 августа 202014:41
Доллар дешевеет к рублю и евро на торгах в пятницу, 28 августа. По состоянию на 14:30 мск курс доллара снижался на 0,8% относительно уровня предыдущего закрытия и составлял 74,3 рубля.
Курс евро остаётся стабильным: европейская валюта потеряла только 0,08% и торгуется около отметки в 88,5 рубля.
Как сообщает «Свободная пресса», официальные курсы евро и доллара на выходные и понедельник, 31 августа, снижены до 88,7 рубля и 74,6 рубля соответственно.
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28 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru