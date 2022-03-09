Биржевой курс доллара «пробил» исторический максимум в 120 рублей
Курсы доллара и евро в ходе торгов на Московской бирже обновили в среду исторические максимумы.
По данным РИА Новости, текущие верхние рамки курсов американской и европейской валют составили, соответственно, 120,83 руб. и 131,21 руб.
При этом, официальный курс ЦБ РФ на 10 марта составляет 116,08 руб. за доллар и 126,44 руб. за евро
Ранее Центробанк наложил запрет на снятие свыше $10 тыс. с валютных вкладов россиян. Снять больше этой суммы можно в рублях по курсу ЦБ на день выдачи. Ограничения будут действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года.
Экономист Денис Ракша отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что падение курса рубля только начинается, а радикальные ограничения его только усилят.
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