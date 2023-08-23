Биржевая цена бензина Аи-95 установила новый рекорд
Биржевая стоимость бензина марки «Премиум-95», по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, в очередной раз обновила исторический максимум.
По данным площадки, за день стоимость тонны 95-го бензина выросла на 1,32% до 70 959 рублей. Предыдущий рекорд был установлен 18 августа - 70 123 рублей за тонну.
Тонна бензин Аи-92 подорожала на 1,63% до 62 694 рублей, стоимость летнего дизеля увеличилась на 0,27% до 66 397 рублей за тонну, а авиакеросин стал дороже на 0,53% - 67 806 рублей за тонну.
Также подорожали топочный мазут (+0,46%, 32 580 рублей за тонну) и сжиженные углеводородные газы (СУГ) (+18,14%, 29 012 рублей за тонну).
Ранее вице-премьер Александр Новак поддержал предложение Министерства энергетики по ограничению числа экспортеров бензина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru