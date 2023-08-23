Биржевая цена бензина Аи-95 установила новый рекорд

По данным площадки, за день стоимость тонны 95-го бензина выросла на 1,32% до 70 959 рублей. Предыдущий рекорд был установлен 18 августа - 70 123 рублей за тонну.

Тонна бензин Аи-92 подорожала на 1,63% до 62 694 рублей, стоимость летнего дизеля увеличилась на 0,27% до 66 397 рублей за тонну, а авиакеросин стал дороже на 0,53% - 67 806 рублей за тонну.

Также подорожали топочный мазут (+0,46%, 32 580 рублей за тонну) и сжиженные углеводородные газы (СУГ) (+18,14%, 29 012 рублей за тонну).

Ранее вице-премьер Александр Новак поддержал предложение Министерства энергетики по ограничению числа экспортеров бензина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

