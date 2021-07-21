Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум
Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила рекорд 2020 года, следует из данных биржи.
По итогам торгов в среду цена составила 59 849 рублей за тонну, увеличившись на 0,59% за сутки. Максимальное значение ранее было установлено в июле прошлого года, когда цена составила 59 784 рубля за тонну.
При этом цена Аи-92 третий день подряд также устанавливает рекордное значение.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, комментируя сообщения о рекордном уровне объёма запасов бензина и дизельного топлива, заявил, что это связано, в том числе с тем, что нефтеперерабатывающие заводы почти не уходили на плановый ремонт и не отправляли на экспорт, передаёт RT.
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