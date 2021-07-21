Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум

При этом цена Аи-92 третий день подряд также устанавливает рекордное значение.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, комментируя сообщения о рекордном уровне объёма запасов бензина и дизельного топлива, заявил, что это связано, в том числе с тем, что нефтеперерабатывающие заводы почти не уходили на плановый ремонт и не отправляли на экспорт, передаёт RT.

