Биржевая цена барреля нефти Brent превысила $89 впервые с 23 января
Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE преодолела вверх отметку в 89 долларов США за баррель. Это произошло впервые с 23 января нынешнего года, передаёт ТАСС.
По оценке ряда экспертов, нефть дорожает за счёт трёх на сегодня основных факторов. Это падение валютных резервов Саудовской Аравии до самого низкого уровня с 2009 года, ослабление рубля к доллару и самые низке за последние шесть лет запасы чёрного золота в мире.
Два первых фактора делают выгодным для Саудовской Аравии и России сокращение добычи и поддержание высоких цен на нефть. В преддверии зимы рост биржевых цен на нефть может ускориться. К концу года за бочку уже могут давать более 100 долларов, прогнозируют аналитики рынка.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» констатировал, что западные признали неработающим потолок цен на российскую нефть, установленный в рамках санкций.
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