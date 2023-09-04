Биржевая цена барреля нефти Brent превысила $89 впервые с 23 января

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE преодолела вверх отметку в 89 долларов США за баррель. Это произошло впервые с 23 января нынешнего года, передаёт ТАСС.

По оценке ряда экспертов, нефть дорожает за счёт трёх на сегодня основных факторов. Это падение валютных резервов Саудовской Аравии до самого низкого уровня с 2009 года, ослабление рубля к доллару и самые низке за последние шесть лет запасы чёрного золота в мире.