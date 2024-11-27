Безработица в России в октябре снизилась до рекордных 2,3%
27 ноября 202420:44
Безработица в России в октябре 2024 года снизилась до 2,3%, что является пятым обновлением исторического минимума в этом году, сообщает Росстат.
Ранее минимальный показатель был зафиксирован на уровне 2,4% в июне, и оставался стабильным до сентября.
В течение года уровень безработицы колебался, начиная с 3,6% в январе и снижаясь до 2,3% в октябре.
Число безработных в России в октябре составило 1,75 млн человек, что на 71 тыс. меньше по сравнению с сентябрем, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru