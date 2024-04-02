«Без весомых скидок»: Индия и Китай заняли 80% экспорта российской нефти
Сергей Пикин заявил в эфире НСН, что дисконт для партнеров сегодня не превышает 10 долларов.
На Индию и Китай приходится сегодня более 80% экспорта российской нефти, а реальная скидка при этом не превышает 10 долларов, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,7%, до $88,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Так, стоимость нефти марки Brent превысила отметку $88 за баррель впервые с 31 октября 2023 года.
«Сейчас у нас две основные страны для экспорта – Китай и Индия. Они занимают более 80% всего экспорта нефти из России. Дальше идут отдельные страны с более мелкими экономиками. Это для нас такое важное направление сегодня, основа нашего экспорта. Что касается скидок, сейчас, например, одна из компаний долго торговалась с государственной компанией Индии. Не договорились о скидках, потому что индусы хотели более весомую скидку, чем мы готовы были предоставить. Те скидки, которые доходят до покупателя, давно не превышают десяти долларов, они ближе к 7-8 долларам. То есть скидка и не превышает десяти процентов», - рассказал он.
G7 обсуждает возможность понижения потолка цен на российскую нефть, заявил помощник госсекретаря Джеффри Пайатт. Россия не заметит ужесточения потолка цен на нефть от США, так как теневой флот уже сформирован, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков «Радиоточке НСН».
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