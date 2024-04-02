«Без весомых скидок»: Индия и Китай заняли 80% экспорта российской нефти

На Индию и Китай приходится сегодня более 80% экспорта российской нефти, а реальная скидка при этом не превышает 10 долларов, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,7%, до $88,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Так, стоимость нефти марки Brent превысила отметку $88 за баррель впервые с 31 октября 2023 года.