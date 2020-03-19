Без нефтяных доходов Россию ждёт «идеальный шторм»

Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в эфире НСН рассказал, что предела, при котором рубль перестанет зависеть от нефтяных цен, не существует. Тем не менее, эта зависимость пусть медленно, но всё же снижается.

«У рубля никаких пределов сейчас нет, потому что это первая производная от нашей экономики. Если наша экономика не будет зависеть от нефти, тогда и рубль не будет от неё зависеть. Пока что в том или ином виде от нефти, от доходов связанных с нефтью или её производными, в наш бюджет поступает примерно 60-70% всех доходов. Это довольно-таки большая цифра, и пока мы со своеобразной «нефтяной иглы» не слезем, кардинально ситуация не изменится.

Могу сказать, что за последние годы, пусть и очень медленно, но ситуация уже меняется. Буквально пять лет назад этот процент был более 80, и хоть это и несущественное снижение, но всё-таки от нефтяной зависимости мы постепенно уходим», - отметил он.

На днях аналитик японского банка Mizuho Пол Санки (Paul Sankey) заявил, что стоимость нефти может уйти даже ниже нуля. Из-за переизбытка сырья на рынке и переполненности нефтехранилищ трейдеры могут даже приплачивать покупателям, что те забрали у них излишки, полагает специалист.

Вариант полного исчезновения доходов от нефти Шабанов в беседе с НСН назвал плачевным для России сценарием.

«Если представить, что мы полностью лишились нефтяных доходов и зарабатываем на чем угодно, но только не на нефти, то это будет очень плачевно для нашей экономики. Это существенная часть наших федеральных доходов. Мы перестанем выполнять свои социальные обязательства, валюта скакнёт далеко за 100 рублей, ближе к 200 рублям. Будет такой «идеальный шторм», который очень сложно успокоить: не будет резервов, которые у нас создаются за счёт нефти. Представить себе вариант, при котором нефти для нашей экономики нет, можно, но очень не хочется. Экономически это очень плачевный вариант развития событий», - считает он.

По мнению Шабанова, в будущем Россия действительно могла бы снизить зависимость экономики от нефти, например, за счёт сельского хозяйства. «Но нужны довольно большие деньги и довольно большое время, это в лучшем случае три года на глобальные изменения в нашей экономике», - полагает эксперт.

Между тем, нефтяные котировки пока оттолкнулись от свежих минимумов. Данные торгов свидетельствуют о подорожании барреля Brent и WTI примерно на $2 — до $27 и $24 соответственно. Биржевой курс доллара в Москве в четверг утром снизился до $79,4, евро подешевел до 86,3 рубля.

