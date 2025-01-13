«Бессмыслица»: В ЦБ ответили, может ли государство забрать деньги с вкладов
Банк России назвал «бессмыслицей» изъятие государством средств с вкладов для финансирования экономики. Об этом говорится в ответе ЦБ на поступивший в бот вопрос.
«Это бессмыслица. Эти деньги и так уже работают в экономике», — отмечается в публикации в Telegram-канале регулятора.
Как указали в ЦБ, из денег на депозитах граждан и компаний банки финансируют кредиты «для тех, кто видит возможности для расширения бизнеса здесь и сейчас». Кроме того, средства используются для ипотечных и потребительских кредитов и кредитных карт.
Ранее в Центробанке заявили, что увеличивать объемы льготного кредитования нельзя, оно должно применяться лишь для самых приоритетных задач, так как платой за увеличение объемов таких займов станет более высокая стоимость кредитов для несубсидируемых заемщиков, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru