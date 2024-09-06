«Санкции помогут»: Бессараб назвала условия повышения качества жизни на Дальнем Востоке
Правительство уже предпринимает ряд мер для обеспечения высокого качества жизни на Дальнем Востоке, сообщила НСН Светлана Бессараб.
Санкционное давление создает уникальную возможность для развития производства и улучшения качества жизни на Дальнем Востоке, заявила в разговоре с НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Четверть респондентов среди молодежи от 18 до 24 лет, проживающей в Дальневосточном федеральном округе, заявили, что заинтересованы в релокации из региона, пишет РБК со ссылкой на исследование Superjob. Тенденции демонстрируют, что готовность к переезду коррелирует с удаленностью регионов от Москвы и Санкт-Петербурга — чем дальше от столиц, тем выше доля тех, кто готов к релокации ради работы. Бессараб заявила, что поддержка бизнеса на Дальнем Востоке сегодня позволяет обеспечить конкурентную оплату труда.
«Нельзя сказать, что ничего не предпринимается. В ДФО пониженные налоги, субсидирование бизнеса, также действуют национальные проекты и программы. Но в один момент не добиться тех результатов, на которые мы нацелены. К этому нужно идти шаг за шагом. Пространство должно оставаться привлекательным для бизнеса со сниженными налогами, тарифами ставок по страховым взносам для работодателей, чтобы заработная плата могла быть конкурентной, потому что цены на продукты питания и стоимость жизни в регионе достаточно высокие», - сказала она.
Как добавила собеседница НСН, помимо поддержки дальневосточного бизнеса важно обеспечить предприятиям региона конкурентность.
«В условиях западных санкций у России есть уникальная возможность обеспечить действительно высокое качество жизни и при этом высокие производственные мощности при конкурентной производительности труда на Дальнем Востоке. Думаю, что мы можем сделать регион привлекательным для жизни и бизнеса», - подытожила депутат.
С 1 июля меру поддержки многодетных семей в миллион рублей при рождении третьего ребенка распространили на восемь регионов Дальнего Востока, сообщали в пресс-службе Минвостокразвития РФ. В ведомстве также уточняли, что речь о субъектах, входящих в состав ДФО, где суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей ниже среднего по округу, напоминает «Радиоточка НСН».
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