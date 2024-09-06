«Санкции помогут»: Бессараб назвала условия повышения качества жизни на Дальнем Востоке

Четверть респондентов среди молодежи от 18 до 24 лет, проживающей в Дальневосточном федеральном округе, заявили, что заинтересованы в релокации из региона, пишет РБК со ссылкой на исследование Superjob. Тенденции демонстрируют, что готовность к переезду коррелирует с удаленностью регионов от Москвы и Санкт-Петербурга — чем дальше от столиц, тем выше доля тех, кто готов к релокации ради работы. Бессараб заявила, что поддержка бизнеса на Дальнем Востоке сегодня позволяет обеспечить конкурентную оплату труда.

«Нельзя сказать, что ничего не предпринимается. В ДФО пониженные налоги, субсидирование бизнеса, также действуют национальные проекты и программы. Но в один момент не добиться тех результатов, на которые мы нацелены. К этому нужно идти шаг за шагом. Пространство должно оставаться привлекательным для бизнеса со сниженными налогами, тарифами ставок по страховым взносам для работодателей, чтобы заработная плата могла быть конкурентной, потому что цены на продукты питания и стоимость жизни в регионе достаточно высокие», - сказала она.