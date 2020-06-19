Бензин Аи-95 подешевел впервые за неделю

Стоимость тонны автомобильного бензина марки Аи-95 снизилась впервые с начала недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи.

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Так, цена Аи-95 для европейской части России снизилась на 0,02% относительно рекорда, установленного накануне — с 57,81 тысячи рублей до 57,2 тысячи рублей за тонну. В Москве 95-й бензин, однако, продолжил дорожать — до 59,7 тысячи рублей.

На этой неделе оптовые цены на Аи-95 несколько раз обновляли рекорд конца мая 2018 года. Экономисты отмечали, что спрос на топливо восстанавливается быстрее, чем производство на НПЗ, а также указывали на недавний запрет импорта бензина из-за границы.

Обоснованность роста биржевых цен на бензин проверяет ФАС.

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