Белов сменит Алексеева на посту зампреда Центробанка

Отмечается, что Алексеев уйдет в отставку с 1 июня и продолжит карьеру вне ЦБ.

«Приказом председателя Банка России с 12 мая 2022 года Сергей Белов назначен заместителем председателя Банка России. В этой должности он будет курировать работу Департамента наличного денежного обращения, Объединения "РОСИНКАС", а также деятельность Департамента полевых учреждений», — говорится в сообщении регулятора.

