Белов сменит Алексеева на посту зампреда Центробанка

Заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев покинет свой пост, его место займет Сергей Белов. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

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Отмечается, что Алексеев уйдет в отставку с 1 июня и продолжит карьеру вне ЦБ.

«Приказом председателя Банка России с 12 мая 2022 года Сергей Белов назначен заместителем председателя Банка России. В этой должности он будет курировать работу Департамента наличного денежного обращения, Объединения "РОСИНКАС", а также деятельность Департамента полевых учреждений», — говорится в сообщении регулятора.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтставкаЦентробанк
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