Белоусов заявил о возможностях роста экономики по итогам 2023 года
Возможности для выхода российской экономики по итогам этого года в положительную зону есть. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Он отметил, что не готов давать вероятностных прогнозов, однако власти будут делать все, чтобы это получилось. Белоусов напомнил, что первый квартал 2022 года был очень положительный.
Ранее экс-министр труда, заслуженный экономист Сергей Калашников в беседе с НСН отмечал, что объективных предпосылок для подъема российской экономики нет, а в 2023 году падение может продолжиться или будет достигнуто «дно».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+10 389 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 104 / сут.
- Восемь человек погибли при взрыве газа в Тульской области
- Власти Великобритании ввели новые санкции против России
- Иран увеличил экспорт вооружений с марта 2022 года в три раза
- Леброн Джеймс стал лучшим бомбардиром в истории НБА
- Белоусов: Правительство обсуждает с бизнесом добровольный взнос в бюджет страны
- Въездной туризм в Россию сократился почти на 30% в 2022 году
- Сунак заявил, что встретился с Зеленским
- Россияне стали чаще интересоваться научными достижениями в военной сфере
- Sky News: король Карл III встретится с Зеленским
- В ООН назвали дискриминацией отстранение российских атлетов от международных турниров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru