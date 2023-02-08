Белоусов заявил о возможностях роста экономики по итогам 2023 года

Он отметил, что не готов давать вероятностных прогнозов, однако власти будут делать все, чтобы это получилось. Белоусов напомнил, что первый квартал 2022 года был очень положительный.

Ранее экс-министр труда, заслуженный экономист Сергей Калашников в беседе с НСН отмечал, что объективных предпосылок для подъема российской экономики нет, а в 2023 году падение может продолжиться или будет достигнуто «дно».

