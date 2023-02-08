Белоусов заявил о возможностях роста экономики по итогам 2023 года

Возможности для выхода российской экономики по итогам этого года в положительную зону есть. Об этом сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Он отметил, что не готов давать вероятностных прогнозов, однако власти будут делать все, чтобы это получилось. Белоусов напомнил, что первый квартал 2022 года был очень положительный.

Ранее экс-министр труда, заслуженный экономист Сергей Калашников в беседе с НСН отмечал, что объективных предпосылок для подъема российской экономики нет, а в 2023 году падение может продолжиться или будет достигнуто «дно».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияЭкономика
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