Белоусов рассказал об инфляции в 2021 году

Кроме того, он сообщил, что соглашения с бизнесом по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло дали свои результаты. При этом Белоусов признался, что есть «проблема выхода из этой ситуации». Он напомнил, что с 1 июня заканчивается соглашение по сахару, но компании в обозримом будущем намерены сдерживать цены, так как понимают возможные последствия.

Корреспондент РИА ФАН ранее сравнил крымские и краснодарские цены на основные продукты питания.

