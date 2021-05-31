Белоусов рассказал об инфляции в 2021 году

Инфляция в России по итогам текущего года составит 4-5%. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Кроме того, он сообщил, что соглашения с бизнесом по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло дали свои результаты. При этом Белоусов признался, что есть «проблема выхода из этой ситуации». Он напомнил, что с 1 июня заканчивается соглашение по сахару, но компании в обозримом будущем намерены сдерживать цены, так как понимают возможные последствия.

Корреспондент РИА ФАН ранее сравнил крымские и краснодарские цены на основные продукты питания.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ИнфляцияЦеныПравительство России
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