Белоусов назвал повышение НДПИ резкой, но вынужденной мерой

Данное заявление было сделано в ходе встречи с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) во вторник 22 сентября. За неделю до этого кабмин принял инициативу Минфина увеличить налог в 3,5 раза при добыче материала для удобрений, а также при разработке месторождений черных и цветных металлов. Как заявили в ведомстве, за счет повышения налога казна может пополниться на 56 млрд рублей в год.

Однако лидер РСПП Александр Шохин указал главе правительства Михаилу Мишустину на то, что данная мера нарушает налоговую стабильность для предпринимателей, в то время как ее необходимости президент Владимир Путин заявлял в послании Федеральному собранию начале 2020 года. Премьеру свои возражения также направили организации металлургов и производителей удобрений.

