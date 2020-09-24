Белоусов назвал повышение НДПИ резкой, но вынужденной мерой
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что предложение Министерства финансов повысить налог на добычу полезных ископаемых необходимо доработать, однако подчеркнул, что оно необходимо для ликвидации последствий пандемии. Об этом сообщает РБК.
Белоусов признал, что решение Минфина увеличить НДПИ было "прямолинейным", но при этом подчеркнул, что увеличить налог необходимо из-за сложных условий, в которых сейчас находится государство. Вице-премьер отметил, что кризис, в котором оказалась страна, стал сильнейшим с 2009 года, и добавил, что траты в 4 трлн рублей федерального бюджета на меры поддержки бизнеса и населения стали беспрецедентными.
Данное заявление было сделано в ходе встречи с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) во вторник 22 сентября. За неделю до этого кабмин принял инициативу Минфина увеличить налог в 3,5 раза при добыче материала для удобрений, а также при разработке месторождений черных и цветных металлов. Как заявили в ведомстве, за счет повышения налога казна может пополниться на 56 млрд рублей в год.
Однако лидер РСПП Александр Шохин указал главе правительства Михаилу Мишустину на то, что данная мера нарушает налоговую стабильность для предпринимателей, в то время как ее необходимости президент Владимир Путин заявлял в послании Федеральному собранию начале 2020 года. Премьеру свои возражения также направили организации металлургов и производителей удобрений.
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