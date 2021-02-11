Белорусский Минфин опроверг сообщения о запросе нового кредита у России

Министерство финансов Белоруссии не подтверждает информацию о запросе у России нового кредита, сообщает РИА Новости.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию пресс-секретарь белорусского Минфина Ирина Комар отметила, что Минск и Москва работают "«в рамках ранее определённых договорённостей».

Ранее в СМИ появились сообщения, что президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным новый кредит в размере более трёх миллиардов долларов, сообщает Ura.ru.

В 2020 году прошлом году Белоруссия уже получила кредиты на 10 лет от России и Евразийского фонда стабилизации и развития на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов.

