Белорусский Минфин опроверг сообщения о запросе нового кредита у России
Министерство финансов Белоруссии не подтверждает информацию о запросе у России нового кредита, сообщает РИА Новости.
Комментируя появившуюся в СМИ информацию пресс-секретарь белорусского Минфина Ирина Комар отметила, что Минск и Москва работают "«в рамках ранее определённых договорённостей».
Ранее в СМИ появились сообщения, что президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным новый кредит в размере более трёх миллиардов долларов, сообщает Ura.ru.
В 2020 году прошлом году Белоруссия уже получила кредиты на 10 лет от России и Евразийского фонда стабилизации и развития на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов.
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