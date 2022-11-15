Белорусские предприятия расширят работу на российском рынке
Белорусские предприятия будут расширять свою деятельность на российском рынке. Об заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Челябинской области России Алексеем Текслером, передает БЕЛТА.
«Предлагаем весь спектр продукции, выпускаемой в Беларуси, - от продовольственных товаров до самой современной техники и оборудования», - сказал белорусский лидер.
Промышленные белорусские бренды хорошо известны в Челябинской области.
«Мы свою деятельность на российском рынке будем расширять», - подчеркнул глава государства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Россия выделит около 2 миллиардов долларов на совместные проекты в области импортозамещения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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