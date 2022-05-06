Белоруссия запретила перевозчикам из Евросоюза перемещать крупногабаритные грузы

Белоруссия запретит зарегистрированным в Евросоюзе перевозчикам перемещение крупногабаритных грузов по территории страны. Об этом сообщает правительство республики.

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«Исключение составляют крупногабаритные грузы, технологические особенности которых не позволяют следовать в установленные места для перегрузки или перецепки грузов (при условии согласования Минтрансом), и автовозы», — отмечается в сообщении.

Кроме того, белорусское правительство определило перечень автозаправочных станций, которые закреплены за пунктами пропуска и местами совершения грузовых операций согласно маршрутам следования европейских транспортных средств.

Также Минск расширил перечень установленных мест для перегрузки или перецепки грузов. В список добавили склады временного хранения СООО «Брествнештранс», РУТП «Белимпортторг» и СП «Транзит» ООО.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПеревозкиЕвросоюзБелоруссия
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